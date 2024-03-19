IPARD III çağrı takvimi yayımlandı

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Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011’den itibaren Bakanlık olarak uyguladıkları IPARD I ve II Kırsal Kalkınma Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 243 projeye toplam 44,7 milyar TL hibe desteği verildiğini hatırlattı.

Bu hibeler sayesinde hayvansal üretimden tarım ve su ürünlerinin işlenmesine, kırsal turizm ve arıcılıktan yenilenebilir enerjiye kadar çok geniş bir yelpazede ülkenin kırsal alanlarına 95 milyar TL’lik yatırım kazandırıldığını vurgulayan Yumaklı, yaklaşık 100 bin insana da istihdam imkanı sağlandığının altını çizdi.

Yumaklı, yeni bir uygulamaya giderek TKDK tarafından 2024 yılında çıkılacak çağrılara ilişkin takvimi ilk kez yıllık açıkladıklarını bildirerek, şu bilgileri aktardı:

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“Başvuru sahiplerimiz projelerinin ön hazırlıklarını böylece rahatça yapabileceklerdir. Sonrasında da başvuru inceleme süreçleri hızlandırılarak, daha etkin olabilecektir.

2024 yılından itibaren uygulanacak olan IPARD III Programı ile de 7 yıl içerisinde 785 milyon euro tutarında hibe desteği kullandıracağız. Yeni Program döneminin en büyük yeniliği ise bugüne kadar 42 ilimizde uyguladığımız IPARD Programı’nın uygulama alanını ülke geneline yaygınlaştıracak olmamızdır. Bu sayede ülkemizin 81 ilindeki girişimcilerimiz, tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanında yapacakları yatırımlar için artık IPARD kaynaklarını kullanabilecekler ve ülkemizin her yerindeki yatırımcılarımız ile çiftçilerimiz hibe desteklerimizden faydalanabileceklerdir.”

"2024 YILINDA 248 MİLYON EURO HİBE DESTEĞİ"

Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler sonucunda, IPARD III Programının finansman kaynağının 555 milyon eurodan 785 milyon euroya çıkarıldığına dikkati çeken Yumaklı, “2024 yılında yayınlanması planlanan başvuru çağrı ilanları kapsamında desteklenecek projeler ile tarım-gıda ve kırsal kalkınma alanındaki yatırımlara toplam 248 milyon euro hibe desteği sağlanması öngörülüyor.” ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, bugün TKDK tarafından 2024 yılında çıkılacak çağrılarına ilişkin takvimi paylaştıklarını belirterek, 21 Mart 2024 Perşembe günü de 66 milyon euro bütçeli ‘Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlara’ ilişkin IPARD III 1. Başvuru Çağrı İlanını yayınlayacaklarını açıkladı. Yumaklı, şunları kaydetti:

“Faydalanıcılarımızın yapacakları katkı da dikkate alındığında; IPARD III Programı’nın sadece 2024 yılında çıkılacak çağrı dönemlerinde kırsal alanlarımızda toplam 450 milyon euro tutarında yatırım gerçekleştirilmesini ve ülkemiz ekonomisine 20 bin yeni istihdam alanı kazandırılmasını hedefliyoruz.

Böylece, önceki program dönemlerinde olduğu gibi yeni program döneminde de, IPARD Fonları tarım ve gıda sektörlerine yatırım yapmak isteyen girişimcilerimiz için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam edecektir. Ayrıca kırsal alt yapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi programa yeni dahil edilen sektörler ile yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi yeni destek alanları da girişimcilerimize farklı konularda yatırım yapma imkanı sağlayacaktır. IPARD III programına yeni dahil ettiğimiz sektörlerle kırsalı kalkındırmaya devam ediyoruz.”

ÇAĞRI VE BAŞVURU DÖNEMLERİ

Yumaklı’nın açıkladığı takvime göre 66 milyon euro bütçeli Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için 21 Mart’ta, 80 milyon euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme için haziran ayında, 90 milyon euro bütçeli Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için temmuz ayında ve 12 milyon euro bütçeli Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacak; başvuru dönemleri de sırasıyla mayıs, temmuz, ağustos ve eylül ayları olacak.