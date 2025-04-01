iOS 18.4 yenilikleri ve özellikleri: iOS 18.4 güncellemesi ile iPhone'larda neler değişecek?
Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. 1 Nisan 2025 tarihinde kullanıma sunulan yeni sürüm, Apple Intelligence için yeni özellikler, Öncelikli Bildirimler, Apple News+ iyileştirmeleri, yeni emojiler, CarPlay'deki yenilikler, fotoğraflar uygulamasında çeşitli düzenleme seçenekleri gibi yenilikler sunuyor. iOS 18.4 güncellemesi özellikleri ve yenilikleri iPhone kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, iOS 18.4 yenilikleri neler, hangi özellikler öne çıkıyor? iOS 18.4 güncellemesi ile iPhone'larda neler değişecek? İşte iOS 18.4 uyumlu iPhone modelleri ve kurulum için yapmanız gerekenler…
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Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 18.4 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme, iPhone deneyimini daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getiren bir dizi yenilik sunuyor. Bunlar arasında Apple Intelligence için yeni özellikler, Öncelikli Bildirimler, gelişmiş çizim araçları, Apple Vision Pro için özel bir uygulama, Apple News+ için eklenen yeni bölümler ve Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme seçenekleri bulunuyor. Merak edenler için iOS 18.4 güncellemesi ile ilgili detayları derledik. Peki, iOS 18.4 ile iPhone'larda neler değişecek? İşte iOS 18.4 yenilikleri ve özellikleri ile uyumlu iPhone modelleri…
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iOS 18.4 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI!
Apple, merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı.
iOS 18.4 güncellemesi, iPhone deneyimini daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirecek birçok yeni özellik içeriyor. Bunlar arasında; Öncelikli Bildirimler, Apple Vision Pro için özel bir uygulama, Apple Intelligence özellikleri, Apple News+ için eklenen yeni bölümler, CarPlay iyileştirmeleri, gelişmiş çizim araçları, yeni emojiler, Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme seçenekleri yer alıyor.
Bu güncelleme, yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor.
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iOS 18.4 İLE UYUMLU iPHONE MODELLERİ
iPhone XR, XS ve XS Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max
iPhone SE (2’nci nesil)
iPhone 12 mini ve iPhone 12
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 mini ve iPhone 13
iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max
iPhone SE (3’üncü nesil)
iPhone 14 ve iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 ve iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max
Phone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max
iPhone 16e
Ancak bu modellerin birçoğu Apple Intelligence özelliklerine erişemiyor.
Apple Intelligence ile ilgili özelliklerden tam anlamıyla yararlanmak için iPhone 16 serisi, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinden birine sahip olmak gerekiyor.
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iOS 18.4 NASIL YÜKLENİR?
Güncellemeyi yüklemek isteyen kullanıcılar, aşağıdaki adımları izleyebilirler.
Ayarlar uygulamasını açın.
Genel seçeneğine dokunun.
Yazılım güncelleme satırını seçin.
iPhone’unuz size yeni iOS 18.4 güncellemesi olduğunu söyleyecek.
İndir ve Yükle’yi seçin ve ekrandaki yönergeleri takip edin.
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iOS 18.4 YENİLİKLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Öncelikli bildirimler özelliği, önemli bildirimleri vurgulayarak kullanıcının daha hızlı tepki vermesini sağlıyor. Image Playground’a eklenen Sketch modu, kullanıcıların daha yaratıcı çizimler oluşturmasına olanak tanıyor. Apple Intelligence desteği ise, sekiz yeni dil ve iki ek İngilizce bölgesel seçeneği ile genişletildi.
Apple Vision Pro kullanıcıları için yeni bir uygulama geliyor. Bu uygulama, cihaz hakkında daha fazla bilgi edinmeyi ve özelliklere hızlı erişim sağlamayı mümkün kılacak.
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Apple News+ hizmetine de yemek tarifleri bölümü eklendi. Böylece kullanıcılar, dünyanın her yerinden yemek tariflerine erişebiliyor, tarayıp kaydedebiliyor ve adım adım talimatlarla yemek hazırlayabiliyor. Ayrıca restoranlar, mutfak ipuçları ve sağlıklı beslenme konularında içeriklere de yer veriliyor.
Fotoğraflar uygulamasına yeni filtreler eklenerek albümlerdeki içerikleri daha düzenli görüntüleme imkanı sağlandı. Kütüphane görünümünde albümlerde olmayan ya da Mac ve PC’den senkronize edilmeyen öğeleri gizleme veya gösterme seçenekleri de sunuldu.
Kullanıcılar artık koleksiyonları eskiden yeniye ya da en yeni olandan eskiye doğru sıralayabilecek. Ayrıca Fotoğraflar uygulamasında yüz tanıma özelliği etkinse, gizli fotoğrafların Mac veya PC’ye aktarılması engellenecek.
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Safari, arama önerilerini geliştirerek kullanıcıların önceki sorgularına hızlıca dönmesini kolaylaştırıyor. Aile paylaşımı sisteminde ise, çocuk hesapları için daha hızlı kurulum ve yaşa uygun varsayılan ayar seçenekleri sunulacak. Ekran Süresi özelliği, çocukların bir uygulamayı kaldırıp tekrar yüklemeleri durumunda bile belirlenen uygulama sınırlarının korunmasını sağlıyor.
Ek olarak, App Store’daki kullanıcı yorumları özetlenerek daha hızlı bilgi edinme imkanı sunuluyor. Uygulama güncellemeleri ve indirmeleri de artık duraklatılıp devam ettirilebiliyor. Bununla birlikte Podcast’ler için yeni widget’lar eklenerek takip edilen programlar ve kütüphane bölümlerine kolay erişim sağlandı.
Kontrol Merkezi’ne eklenen Ambient Music özelliği ise, özel çalma listelerine hızlı erişim imkanı sunacak. Apple Fitness+ koleksiyonları artık kütüphaneye eklenebiliyor. Matter uyumlu robot süpürgeler, Home uygulamasına entegre edilerek sahneler ve otomasyonlarla kontrol edilebiliyor.
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Yeni emoji seçenekleri arasında yorgun yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve sıçrama efekti bulunuyor.
CarPlay tarafında, ekran boyutu yeterli olan araçlarda ana ekran üç sıra uygulama simgesi gösterecek şekilde güncellendi. Yeni bir API ile spor uygulamalarının skorları doğrudan Now Playing arayüzüne yansıtması sağlandı.