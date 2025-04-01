iOS 18.4 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI!

Apple, merakla beklenen iOS 18.4 güncellemesini yayınladı.

iOS 18.4 güncellemesi, iPhone deneyimini daha akıllı ve kullanıcı dostu hale getirecek birçok yeni özellik içeriyor. Bunlar arasında; Öncelikli Bildirimler, Apple Vision Pro için özel bir uygulama, Apple Intelligence özellikleri, Apple News+ için eklenen yeni bölümler, CarPlay iyileştirmeleri, gelişmiş çizim araçları, yeni emojiler, Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme seçenekleri yer alıyor.

Bu güncelleme, yeni özelliklerin yanı sıra çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de içeriyor.