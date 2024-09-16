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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18 NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA? Apple iOS 18 hangi telefonlara gelecek, iPhone 11’e gelir mi? iPhone iOS 18 alacak telefon modelleri

        iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta, özellikleri neler? Apple iOS 18 alacak telefon modelleri ve yenilikleri

        iPhone 16 ailesinin tanıtıldığı "It's Glowtime" etkinliğinin ardından merakla beklenen iOS 18 özellikleri ve çıkış tarihi de netlik kazandı. iOS 18 alacak telefon modelleri de belli oldu. Kullanıcılar ise bu noktada ''iOS 18 hangi telefonlara gelecek, özellikleri ve yenilikleri neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni güncelleme sayesinde uygulamalar, ızgaranın içinde istenilen yere yerleştirilebilecek. Öte yandan Apple Intelligence adlı yeni yapay zeka özellikleri de kullanıma sunulacak. Peki iOS 18 ne zaman gelecek, saat kaçta, iOS 18 iPhone 11'e gelir mi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 16.09.2024 - 10:58
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        • 1

          Apple, 9 Eylül'deki ‘’Glowtime’’ etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıttı. Teknoloji devi, en son iPhone işletim sistemi iOS 18'i de piyasaya sürüyor. iOS 18 alacak telefon modelleri açıklandı, özellikleri de belli oldu. Buna göre, iOS 18 ile birlikte Apple Intelligence kullanıma sunulacak. Ayrıca yeni güncelleme ile çalıntı iPhone’ların parçalarına ayrılmasının önüne geçmek için etkinleştirme kilidi özelliği devreye alınacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar ana ekrandaki tüm boş alanlarda uygulamaları ve araç takımlarını düzenleyebilecek. Peki iOS 18 ne zaman çıkacak, saat kaçta ve hangi telefonlara gelecek? İşte detaylar...

        • 2

          iOS 18 NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

          iOS 18 güncellemesi, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm kullanıcılar için tam sürüm olarak yayınlanacak. Güncelleme, saat 20.00 itibarıyla Türkiye'de kullanımda olacak.

        • 3

          iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

          Apple Intelligence

          Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te iOS 18 ile sunulan Apple Intelligence, sizin için en faydalı ve en uygun yapay zeka özelliklerini sağlamak için kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınızdan ilham alıyor.

          Yazma, odak ve iletişim

          Yeni Yazma Araçları ve dil becerileri size metin oluşturma, uzun metinleri özetleme ve bildirimleri önceliklendirme gibi konularda yardımcı oluyor.

          Birbirinden renkli görseller

          Kendinizi ifade etmek için görseller oluşturun, yazışmalarınız için Genmoji hazırlayın veya kendi anı filmlerinizle en sevdiğiniz anlarınızı yeniden ziyaret edin.

          Siri için yeni bir çağın başlangıcı

          Daha zengin dil algısının yanı sıra kişisel tercihleriniz ve kullanım alışkanlıklarınıza dair farkındalığıyla Siri şimdi her zamankinden daha yetenekli, daha yardımcı.

        • 4

          Kişiselleştirme

          Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

          Uygulama simgeleri için yeni görünüm

          Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

          Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

          Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

          Denetimler galerisi

          Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

        • 5

          Fotoğraflar

          Konu başlıklarına göre göz atın

          Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

          Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

          Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.

          Safari

          Karşınızda yeni Öne Çıkanlar özelliği

          Safari, bir sayfadaki önemli bilgileri otomatik olarak algılıyor ve siz gezinmeye devam ederken bu bilgileri öne çıkarıyor. Öne Çıkanlar özelliği kişiler, müzik, filmler ve TV programları hakkında daha çok şey öğrenmeniz için hızlı bağlantılar ve yol tarifleri gibi yararlı bilgiler gösteriyor.1

          Yeniden tasarlanmış daha akıllı bir Okuyucu

          İçindekiler tablosu ve geniş özet sayesinde, bir makalenin tümünü okumadan önce özüne hakim olun.

        • 6

          Mesajlar

          Mesajlara eğlence katmanın yepyeni yolları

          Kalın ve italik yapma, altını veya üstünü çizme seçeneklerine ek olarak iMessage'daki tüm harflere, sözcüklere, ifadelere ya da emoji'lere eğlenceli, animasyonlu efektler uygulayabiliyorsunuz.

          Sonra Gönder özelliğiyle ileri tarihli mesaj oluşturun

          Mesaj göndermek için geç bir saatse veya mesajınız unutulmayacak kadar önemliyse şimdi mesajlarınızı belirlediğiniz saatte gönderilmesi için planlayabiliyorsunuz.

          RCS mesajlaşma desteği

          RCS (Rich Communication Services) mesajları, iMessage kullanmayanlar için daha zengin medya içeriklerinin yanı sıra “iletildi” ve “okundu” bilgileri sunuyor.

        • 7

          Parolalar uygulaması

          Tüm bilgileriniz tek yerde

          Parolalardan güvenlik uyarılarına ve doğrulamalara kadar tüm bilgileri güvenli bir şekilde tutuldukları Parolalar uygulamasında bulabiliyorsunuz.

          Oyun Modu

          En üst seviye oyun performansı

          Oyun Modu, sürekli olarak yüksek kare hızları sunmak için arka plan etkinliklerini en aza indiriyor ve bu sayede saatlerce süren kesintisiz bir oyun deneyimi sağlıyor.

        • 8

          iOS 18 GÜNCELLEMESİ HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

          iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde;

          iPhone 16

          iPhone 16 Plus

          iPhone 16 Pro

          iPhone 16 Pro Max

          iPhone 15

          iPhone 15 Plus

          iPhone 15 Pro

          iPhone 15 Pro Max

          iPhone 14

          iPhone 14 Plus

          iPhone 14 Pro

          iPhone 14 Pro Max

          iPhone 13

          iPhone 13 mini

          iPhone 13 Pro

          iPhone 13 Pro Max

          iPhone 12

          iPhone 12 mini

          iPhone 12 Pro

          iPhone 12 Pro Max

          iPhone 11

          iPhone 11 Pro

          iPhone 11 Pro Max

          iPhone XS

          iPhone XS Max

          iPhone XR

          iPhone SE (2. nesil)

          iPhone SE (3. nesil)

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