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        Haberler Gündem iOS 17 ne zaman gelecek? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?

        iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?

        Teknoloji devi Apple iPhone 15 ailesini tanıttığı 'Wonderlust' lansmanında İOS 17 sürümünün çıkış tarihini duyurdu. Yaşanan bu gelişme ile birlikte iOS 17 güncellemesi ile gelecek olan yenilikler ve güncellemenin hangi cihazları kapsayacağı kullanıcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İOS 17 sürümü pek çok yeniliği beraberinde getirecek. İşte iOS 17 güncellemesinin çıkış tarihi ve özellikleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 14.09.2023 - 21:33
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        • 1

          Apple merakla beklenen İOS 17 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı. iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'un tanıtıldığı 'Wonderlust' etkinliğinde iOS 17'nin çıkış tarihi de duyuruldu. Yeni özellikleri ve farklı ara yüzü ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan iOS 17 sürümüne ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?" İşte iOS 17 sürümünün çıkacağı tarih ve güncelleme ile gelecek yenilikler...

        • 2

          iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

        • 3

          iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

          iPhone 15 Pro Max

          iPhone 15 Pro

          iPhone 15 Plus

          iPhone 15

          iPhone 14 Pro Max

          iPhone 14 Pro

          iPhone 14 Plus

          iPhone 14

          iPhone 13 Pro Max

          iPhone 13 Pro

          iPhone 13

          iPhone 13 Mini

          iPhone 12 Pro Max

          iPhone 12 Pro

          iPhone 12

          iPhone 12 Mini

          iPhone 11 Pro Max

          iPhone 11 Pro

          iPhone 11

          iPhone SE 3

          iPhone SE 2

          iPhone Xs

          iPhone Xs Max

          iPhone XR

        • 4

          iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

          Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

          Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

          Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

          Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

          Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

          Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

          El feneri parlaklık kaydırıcısı

        • 5

          Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

          Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

          Arama filtreleri

          Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.

          Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun

          Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.

        • 6

          Yepyeni bir tam ekran deneyimi

          iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.

          NameDrop ile numara değiş tokuşu yapın

          NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una3 yaklaştırın. Bu sayede paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz.

        • 7

          iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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