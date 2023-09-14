Apple merakla beklenen İOS 17 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı. iPhone 15 serisi ve Apple Watch 9'un tanıtıldığı 'Wonderlust' etkinliğinde iOS 17'nin çıkış tarihi de duyuruldu. Yeni özellikleri ve farklı ara yüzü ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan iOS 17 sürümüne ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, "iOS 17 ne zaman çıkacak? iOS 17 özellikleri nelerdir, hangi telefonlara gelecek?" İşte iOS 17 sürümünün çıkacağı tarih ve güncelleme ile gelecek yenilikler...