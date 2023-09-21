22 Eylül tarihi itibariyle açıklanması beklenen Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte taban puanları ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin katıldığı 2023 İOKBS taban puanları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik!