İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Eylül ayı başında gerçekleşen sınav sonrası öğrenciler ve velileri merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için "İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 İOKBS sonuç tarihi...
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Bursluluk sınav sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklandı. Eylül ayı başında sınava giren öğrenciler ve velileri merak içerisinde "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte 2023 Bursluluk İOKBS sonuç tarihi...
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İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.