İOKBS 2023 sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz hafta yapılan sınavın ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İOKBS sonuçları en zaman açıklanacak? İşte 2023 İOKBS sonuç tarihi...