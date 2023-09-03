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        Haberler Gündem İOKBS saat kaçta bitecek kaç dakika sürecek? SINAV BAŞLADI! 2023 bursluluk sınavı bitiş saati

        İOKBS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? 2023 bursluluk sınavıbitiş saati

        İOKBS 2023 heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün saat 10.00'da başladı. Peki, İOKBS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı bitiş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 03.09.2023 - 10:25
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        • 1

          İOKBS bursluluk sınavı 2023 heyecanı başladı. Bugün Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS'ye giren öğrencilerin velileri İOKBS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek? sorusunun cevabını araştıryor. İşte MEB tarafından ilan edilen 2023 bursluluk sınavı bitiş saati...

        • 2

          İOKBS SAAT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          tek oturum şeklinde düzenlenecek İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

        • 3

          İOKBS SAAT KAÇTA BBİTECEK?

          120 dakika sürecek İOKBS saat 10.00'da başladı. 2 saat sürecek sınav, saat 12.00'de sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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