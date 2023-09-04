İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2023 bursluluk sınavı cevap anahtarı
İOKBS soru ve cevapları bugün 2023 bursluluk sınavına giren öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. Sınav sonrası sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler "2023 İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabını araştıyor. Peki, İOKBS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...
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İOKBS 2023 cevap anahtarı yani bursluluk sınavı soru ve cevapları bugün sınava giren öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava girecek öğrenciler ve velileri sınav sonrasında net hesaplamasını Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan cevap anahtarı üzerinden yapıyor. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
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BURSLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; 3 Eylül 2023 Pazar günü yani bugün saat 10.00'da başlayıp saat 12.00'de biten İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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Soru ve capların yani cevap anahtarının ise birkaç saat içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor. İOKBS 2023 cevap anahtarı yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.
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