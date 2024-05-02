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        Haberler Gündem İOKBS bursluluk sınavı sonucu sorgulama: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İOKBS bursluluk sınavı sonucu sorgulama: Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, bursluluk sınavı sonuçları için gözünü, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 21:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:07
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        • 1

          Bursluluk sınavı sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanmaktadır. 21 Nisan tarihinde sınava katılım gösteren öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2024 İOKBS sınavı sonucu sorgulama ekranı...

        • 2

          BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        • 3

          İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;

          BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

          Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

          Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

        • 5

          Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

          Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

        • 6

          SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

          Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

          a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        • 7

          ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

          d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

          e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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