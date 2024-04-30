Bursluluk sınavı sonuçları bekleniyor! 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Maddi zorluk yaşayan ailelerin çocuklarının eğitim masrafına destek olmak için yapılan bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. İşte, 2024 bursluluk sınavı sonuç tarihi hakkında bilgiler...
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Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla MEB tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınavın geride kalmasıyla İOKBS sonuçları beklenmeye başlandı. Peki, bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MEB İOKBS sonuçları nereden öğrenilir? İşte, konuya dair detaylar...
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınavı sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak. İşte 2024 bursluluk sınav sonuç ekranı;
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BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
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Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.
Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.
a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
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ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.