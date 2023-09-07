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        Haberler Gündem Eğitim İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2023 İOKBS sınav sonucu...

        İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? 2023 İOKBS sınav sonucu...

        4 Eylül'de gerçekleştirilen 2023 bursluluk sınavı ile ilgili gözler artık sonuçlara çevrilmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencin katılım gösterdiği zorlu sınavın soru ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2023 İOKBS sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:35
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        • 1

          2023 İOKBS sonuçları ile ilgili öğrenciler; bursluluk sınavı erken açıklanır mı, sınav sonuçları hangi gün duyurulacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımıyla gerçekleştirilen sınavın sonuçlarına dair bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        • 2

          İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          2023 Bursluluk Sınavı sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 2022 yılında 4 Eylül'de düzenlenen sınavın sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

          Buna göre, bu yılki İOKBS sonuçları 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

        • 3

          2023 İOKBS BURSLULUK SINAVI SORULARI CEVAPLARI AÇIKLANDI!

          İOKBS sorularına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

          İOKBS SINAV SORU VE CEVAPLARI

        • 4

          İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

          Önceki dönemlere bakıldığında sınavın erken açıklanma ihtimali de bulunuyor ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

          Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

        • 5

          İOKBS PUANI HESAPLAMA

          Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

          İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

          Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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