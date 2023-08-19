Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, "2023 İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte İOKBS (bursluluk sınavı) tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...