2023 İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri bursluluk sınavı tarihlerini araştırmaya başladı. İOKBS burs sorgulama işlemleri e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte 2023 İOKBS (bursluluk sınavı) tarihi...
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Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 16 Haziran tarihine kadar başvurularını tamamlayan 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri gözünü bursluluk sınavı tarihine çevirdi. Peki, "2023 İOKBS (bursluluk sınavı) ne zaman? Bursluluk parası ne kadar oldu, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte İOKBS (bursluluk sınavı) tarihi ve konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
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BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.
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2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?
2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.
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2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine ödenen İOKBS burs ücreti illere göre farklılık gösteriyor.
İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI
İOKBS bursu sorgulama işlemleri e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.
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