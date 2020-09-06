Binlerce öğrenci İOKBS Bursluluk sınav sonuçları ekranını sorgulamaya devam ediyor. 2020 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçları MEB tarafından erişime açılması bekleniyor. 5,6,7,8 hazırlık sınıfı, 9,10 ve 11 sınıf öğrencileri devlet desteği ile burs almaya hak kazanacak. İşte bursluluk sınav sonuçları MEB İOKBS sorgulama ekranı...



2020 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI MEB NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in 2020 takvimine göre İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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İOKBS BURS MİKTARI NE KADAR OLDU?

Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. Yıllara göre İOKBS burs ücretini inceleyelim:

2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ BURSLULUK SINAVI

MEB tarafından alınan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

MERAK EDİLEN DİĞER SORU: ÖZEL ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER...

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler İOKBS’ye müracaat edebilirler; sınavı kazananlar Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı yurt içindeki resmî, örgün okul/kurumlara (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) 30 Eylül 2019 tarihine kadar kayıt/nakil yaptırmaları hâlinde bu haklarından yararlanabilirler.

Ancak Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan çocukların özel okullara devam etmeleri durumunda da bursluluk hakları devam edecektir.

Ortaöğretim kurumlarında ortaöğretim süresi boyunca, bir defaya mahsus olmak üzere, parasız yatılı öğrenciler bursluluğa, burslu öğrenciler parasız yatılılığa geçebilir. Burslu öğrencilerin parasız yatılılığa geçişleri sınavsız, parasız yatılı öğrencilerin bursluluğa geçişleri ise Bakanlıkça her yıl merkezî sistemle yapılan bursluluk sınavına başvuru şartlarını taşımaları ve sınavı kazanmaları hâlinde gerçekleşecektir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.