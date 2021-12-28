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İOKBS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavları ne zaman?

2022 senesi yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de 2022 yılı içinde düzenlenecek sınavların başvuru ve sonuç tarihi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekonomik olarak yeterli seviyede olmayan ancak derslerde başarılı olan İlk ve ortaöğretim öğrencilerini ekonomik açıdan desteklemek adına düzenlenen bursluluk sınavları için başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. İOKBS 2022 tarihleri belli oldu mu? 2022 İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavları ne zaman?

28.12.2021 - 16:54 | Güncelleme: GÜNDEM

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    Tam adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için araştırmalar başladı. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS'yi kazanan öğrencilere eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına MEB tarafından bir burs bağlanıyor. 2021 İOKBS sınav sonuçları 28 Eylül'de açıklanmış, burs kazanan öğrencilerin işlemleri tamamlanmıştı. 2022'ye geri sayım başlamışken 2022 İOKBS ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu soruları yeniden gündeme geldi. İşte 2021 İOKBS tariğhlerine iilişkin merak eidlenler... 

  • 2022 İOKBS NEDİR?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğretim gören ekonomik olarak yetersiz öğrencilerin eğitimini desteklemek için ödenen bursu kazanabilmek adına girdikleri sınava İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) denir. 

  • 2022 İOKBS NE ZAMAN?

    MEB tarafından ödenen bursları alacak öğrencilerin belirlenmesi için düzenlenen İOKBS 2022 yılında da düzenlenecek. 

  • 2022 BURSLULUK SINAVI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

    2022 Bursluluk Sınavının tarihi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

  • 2021 yılı içinde gerçekleşecek Bursluluk Sınavı başvuruları 8-26 Şubat 2021'de alınmış, sınav tarihi de 25 Nisan olarak belirlenmişti. Ancak pandemi nedeniyle bu sınav 5 Eylül'e ertelenmişti. 

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