Komisyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan erteleme kararının spor camiası tarafından desteklendiği belirtildi.

Açıklamada, sporcuların bu süreçte sağlık durumlarına dikkat etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.