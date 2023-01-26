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IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık yaktı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurdu

Giriş: 26.01.2023 - 13:41 | Güncelleme: ABONE OL
IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların Paris 2024'e katılımına yeşil ışık yaktı
DHA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) dün gece Rus ve Belaruslu atletlerin spor müsabakalarına katılması konusunda detaylı açıklama yaptı. Rus ve Belaruslu atletlerin beyaz bayrak altında yarışmasının olasılık dahilinde olduğu belirtilerek "Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez" denildi.

'HÜKÜMETLER KARAR VERMEMELİDİR'

IOC açıklamasında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm sporcuların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek "Hükümetler, hangi sporcuların hangi yarışmaya katılıp hangilerinin katılamayacağına karar vermemelidir" denildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bu hafta içinde Rus sporcuların, Fransa´nın başkenti Paris´te 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024´te yapılacak Olimpiyatlara katılmaması gerektiğini belirtmişti.

BEYAZ BAYRAK ALTINDA

IOC atletlerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir sporcunun sadece pasaportu nedeniyle müsabaka yapması engellenemez. Bu nedenle, sporcuların sıkı koşullar altında yarışmalara katılımı için yöntem daha fazla araştırılmalı... sporcular yarışmalara `tarafsız sporcular´ olarak katılacak ve özellikle Avrupa, ABD ve Kanada olmak üzere profesyonel liglerde ve bazı bireysel profesyonel sporlarda halihazırda olduğu gibi, hiçbir şekilde ülkelerini veya ülkelerindeki diğer herhangi bir kuruluşu temsil etmeyeceklerdir."

YUGOSLAVYA ÖRNEĞİ

IOC açıklamasında 1992´de yapılan Barselona Olimpiyat Oyunları´nda iç savaşın yaşandığı ve o zaman Yugoslavya olarak bilinen ülkenin sporcularına yönelik uygulamadan örnek verdi. Birleşmiş Milletlerin yaptırım uygulayıp Yugoslavya´yı temsil eden sporculara yasak getirmesine rağmen `bağımsız sporcuların´, 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları´nda yarışmasına izin verildiğine dikkat çekildi.

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