Yapılan açıklamada, dün bir IOC ekibinin Peng Shuai ile görüntülü görüşme yaptığı ve kendisine geniş kapsamlı destek sunduğu kaydedildi.
Peng Shuai ile düzenli olarak iletişim halinde kalınacağı vurgulanarak, "Ocak ayında birebir görüşmek için şimdiden anlaştık. Onun güvenliği için insan merkezli bir yaklaşımımız var. Endişeleri doğrudan Çinli spor organizasyonlarıyla paylaşıyoruz. Koşullar göz önünde bulundurulduğunda, hükümetler ve diğer kuruluşların deneyimlerine dayanarak, etkin bir şekilde ilerleme sağlamak için 'sessiz diplomasi' yürütüyoruz." ifadeleri kullanıldı.
IOC'nin çabalarıyla 21 Kasım'da Peng Shuai ile yarım saatlik bir video konferans yapıldığı hatırlatılırken, "Görüşmede durumunu açıkladı. İçinde bulunduğu zor durum göz önüne alındığında iyi ve güvende görünüyordu. Dünkü görüşmede bu durum yeniden doğrulandı. İnsan merkezli yaklaşımımız, onun hakkında endişe duymaya devam ettiğimiz ve ona destek vermeye devam edeceğimiz anlamına gelmektedir." görüşü paylaşıldı.
IOC Başkanı Thomas Bach, 21 Kasım'da Çinli sporcu ile yarım saat süren bir görüntülü görüşme gerçekleştirmişti.
DJOKOVIC'TEN WTA'E TAM DESTEK
Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) Peng Shuai hakkındaki endişeleri nedeniyle Çin'deki turnuvaları durdurma kararına destek verdi.
Davis Kupası'nda mücadele eden Djokovic, katıldığı basın toplantısında, "WTA'in duruşunu tamamen destekliyorum çünkü Peng Shuai ve onun iyi olup olmadığı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. WTA'in duruşu çok cesur." diye konuştu.
Çin'deki sosyal medya platformu Weibo üzerinden Zhang Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını paylaşması sonrası haber alınamayan Peng için sosyal medyada "WhereIsPengShuai" (Peng Shuai nerede) etiketiyle kampanya başlatılmıştı.
Novak Djokovic, Naomi Osaka, Serena Williams gibi dünyaca ünlü tenisçiler, Peng Shuai'nin bulunması için çağrıda bulunurken, Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Birleşmiş Milletler (BM) ve IOC, Çinli tenisçi için harekete geçmişti.
Çiftlerde 2013 Wimbledon ile 2014 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Peng, teklerde ise klasmanda 14. sıraya kadar yükselmiş ve 2014 ABD Açık'ta yarı final oynamıştı.
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