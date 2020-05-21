IOC Başkanı Bach'tan "Tokyo oyunlarının B planı yok" açıklaması

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Kyodo haber ajansını haberine göre, İngiliz BBC Sport televizyonuna konuşan Komite Başkanı Bach, salgın sebebiyle 2021'e ertelenen Tokyo oyunlarına yönelik Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun "B" planının olmadığını¨ söyledi.

Bach, "Bir organizasyon komitesinde 3 ya da 5 bin insanı daima istihdam edemezsiniz. Dünya çapında federasyonların spor takvimlerini her yıl değiştiremezsiniz. Sporcuları bilinmezlik içerisinde bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.