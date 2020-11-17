2020 Tokyo Olimpiyatlar\u0131 ve Paralimpik Oyunlar\u0131 n\u0131n Covid-19 salg\u0131n\u0131 nedeniyle gelecek y\u0131la ertelenmesinin ard\u0131ndan ilk kez Japonya y\u0131 ziyaret eden Uluslararas\u0131 Olimpiyat Komitesi (IOC) Ba\u015fkan\u0131 Thomas Bach, d\u00fcn \u00fclkenin Ba\u015fbakan\u0131 Yoshihide Suga ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Bach, daha sonra Tokyo Valisi Yuriko Koike\u2019yle ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi yetkilileriyle bir araya geldi. Bu g\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Bach, olimpiyatlar\u0131 izleyicilere a\u00e7\u0131k bir \u015fekilde ger\u00e7ekle\u015ftirme arzusunda olduklar\u0131n\u0131, buna ra\u011fmen \u00f6nceliklerinin seyirci ve sporcular\u0131n g\u00fcvenli\u011fi oldu\u011funu da vurgulayarak, Elbette Olimpiyat Oyunlar\u0131 n\u0131n her payda\u015f\u0131, etkinli\u011fin dolu sahalarda, tam kapasiteli stadyumlarda yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ister diyen Bach, Ancak IOC nin ve organizasyon komitesinin en \u00f6nemli \u00f6nceli\u011fi daha \u00f6nce oldu\u011fu gibi sporculara ve izleyicilere g\u00fcvenli bir ortam sunmakt\u0131r ifadelerini kulland\u0131. JAPONYA \u00d6RNE\u011e\u0130 Bach, Japonya\u2019da mevcut k\u0131s\u0131tlamalara ra\u011fmen seyircili spor m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131n d\u00fczenlenmesini, olimpiyatlar\u0131n da g\u00fcvenli bir \u015fekilde yap\u0131labilece\u011fine dair olumlu bir \u00f6rnek olarak g\u00f6sterdi. Buna ra\u011fmen olimpiyatlarda durumun ne olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemek i\u00e7in hen\u00fcz erken oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Bach, dev organizasyonun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131na kadar korona vir\u00fcs test sistemlerinin ve a\u015f\u0131lar\u0131n daha da geli\u015ftirilebilece\u011fini s\u00f6yledi. Bach, bu ihtimalin ger\u00e7ekle\u015fmesi halinde, m\u00fcmk\u00fcn olan en fazla say\u0131da kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n a\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in gereken \u00e7abay\u0131 g\u00f6stereceklerini kaydetti. IOC nin a\u015f\u0131lama masraflar\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layabilece\u011fini belirten Bach, deniza\u015f\u0131r\u0131 \u00fclkelerden gelen seyircilerin Japonya ya giri\u015flerinde a\u015f\u0131 \u015fart\u0131 aran\u0131p aranmayaca\u011f\u0131 konusunda ise yorum yapmad\u0131. KISITLI SEY\u0130RC\u0130 Ba\u015fkan Bach ayr\u0131ca, m\u00fcsabakalara s\u0131n\u0131rl\u0131 say\u0131da seyirci kabul edilebilece\u011fini belirterek, buna ra\u011fmen makul say\u0131da izleyicinin oyunlara kat\u0131labilece\u011fine inand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. IOC nin birinci \u00f6nceli\u011finin sporcu ve kat\u0131l\u0131mc\u0131lara g\u00fcvenli bir ortam sunmak oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. YO\u011eUN G\u00dcNDEM D\u00f6rt g\u00fcnl\u00fck ziyaret kapsam\u0131nda ge\u00e7ti\u011fimiz pazar g\u00fcn\u00fc Japonya ya gelen Thomas Bach, d\u00fcn ilk olarak Japonya Ba\u015fbakan\u0131 Yoshihide Suga ile bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015fti. G\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Bach ve Suga, olimpiyatlar\u0131n \u00f6nceden de planland\u0131\u011f\u0131 \u00fczere 2021 de yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Bach, g\u00fcn i\u00e7inde \u00f6nceki Japonya Ba\u015fbakan\u0131 Shinzo Abe ile g\u00f6r\u00fc\u015ferek olimpiyatlar konusundaki emeklerinden \u00f6t\u00fcr\u00fc Olimpiyat Ni\u015fan\u0131 takdim etmi\u015fti.