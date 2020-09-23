Dünyayı etkisi altına alan öldürücü korona virüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'tan yeni açıklama geldi. Organizasyonun resmi sitesinde "Olimpizm ve Korona II" başlığıyla yayımladığı mesajında Bach, sporun yaygın olarak pandemi ile mücadelede temel bir unsur olarak kabul edildiğini söyledi. Son günlerde kademeli olarak yeniden başlayan canlı spor müsabakalarına atıfta bulunan Bach, "Bu olayların çok olumlu karşılanması, sadece sporcuların ve spor organizasyonlarının değil, genel olarak halkın da hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan sporu özlediğini açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZE GÜVEN VERMELİ"
Ayrıca son gelişmelerin mevcut pandemi kısıtlamaları altında dahi spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde organize edilebileceğini gösterdiğini kaydeden Bach, "Bu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları da dahil olmak üzere gelecekteki etkinlikler için yaptığımız hazırlıklar konusunda hepimize güven vermelidir" dedi.
"AŞI ÖNEMLİ ANCAK SİHİRLİ DEĞNEK DEĞİL"
Bach, test teknolojileri ve aşı çalışmalarındaki ilerlemelerin spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde organize edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi. Buna rağmen, "Test yöntemlerinin ve aşıların dahi tüm sorunları çözecek 'sihirli değnek' olmadığını anlamalıyız" diyen Bach, henüz herhangi bir potansiyel aşının kesin etkilerini bilmediklerini belirterek, "Ancak, hep birlikte temkinli iyimserlik için iyi nedenlerimiz var" açıklamasını yaptı.
"VİRÜSÜ HENÜZ YENEMEDİK"
Spor etkinliklerine dair kısıtlamaların hafifletileceği zamanı dört gözle beklemelerine rağmen sorumlu davranmanın önemine dikkat çeken Bach, "Virüs henüz yenilmedi. Salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunmayı sürdürmeliyiz. Krizden kurtulmak için çözümün bir parçası olmalıyız" şeklinde konuştu.
Bach, IOC'nin aşı ve test potansiyelinden tam olarak yararlanabilecekleri bir senaryo da dahil olmak üzere birçok farklı senaryoya karşı hazırlık yaptığını da sözlerine ekledi.
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