Tokyo Olimpiyatları ve değişen karar mekanizması

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde, Tokyo Olimpiyatları'na seyirci kabul edilmesini istedi.

Kyodo ajansının hükûmet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hafta içinde Başbakan Yoşihihide Suga tarafından kabulünde IOC Başkanı Bach, Covid-19 nedeniyle olimpiyatlara seyirci alınmaması kararına değindi.

Görüşmede Bach, Suga'dan, "salgının gidişatının iyi yönde ilerlemesi ve Covid-19 vakalarının düşüş trendi yakalaması halinde turnuvaya seyirci kabul edilmesi" çağrısında bulundu.

Suga ise sürecin, turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Valiliği, Japonya hükümeti ve IOC yetkililerince gözlemleneceğini ve karar verileceğini söyledi.

Mart 2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuva 23 Temmuz'da Tokyo başlayacak.