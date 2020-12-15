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Boğaziçi Ventures, Türkiye ve uluslararası pazarlarda büyümesine stratejik destek verecek olan Inveo Yatırım Holding ile ortaklık yaptığını açıkladı.

Türkiye’de üretilen teknolojileri uluslararası pazarlara açmaya odaklanmış teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı hedefleyen “BV Growth” fonunun ilk kuruluşunu da yakın zamanda gerçekleştirmiş olan Boğaziçi Ventures'ın, Inveo Yatırım Holding ortaklığı ile birlikte farklı aşamalardaki teknoloji şirketlerine yatırım yapan yeni fonların kuruluşunu ve uluslararası açılımını hızlandıracağı belirtildi.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur, “Boğaziçi Ventures’ın vizyonu ülkemizin teknoloji şirketlerinin hızlı gelişimlerine fon ve yönetsel destek yetkinlikleri ile ciddi katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda şirketimizin hedefi girişim sermayesi fonları ile beraber sermaye piyasası fonları ile de büyümektir. Çok uzun yıllara dayanan sermaye piyasaları tecrübesi ve markası ile Inveo Yatırım Holding’in Boğaziçi Ventures’a ortak olması bu hedefe ulaşmakta bize büyük güç katacaktır" şeklinde konuştu.

Inveo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Topaç ise Inveo Yatırım Holding’in Sermaye Piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip olan yeni nesil bir değer yatırımcısı olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin dünya üzerinde pozitif ayrışabilmesi için teknoloji girişimciliğinin çok kritik olduğunu düşünmekteyiz. Bu düşünce doğrultusunda Boğaziçi Ventures’a ortak olarak ülkemizin bu alanda gelişimine katkı sağlamak istemekteyiz. Şirketin çok değerli ortakları ile birlikte ülkemize katkı sağlayacak yeni değerler yaratacağımıza inanıyorum" dedi.

Verilen bilgiye göre, Agah Uğur Başkanlığı’ndaki Boğaziçi Ventures yeni yönetim kurulu Onur Topaç, Barış Özistek, Burak Balık ve Kazım Akalın’dan oluşacak.