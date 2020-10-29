İNÜAFAM'dan "Nijerya'da SARS Protestosu" paneli

TRT Hausa Editörü Ebubekir Muhammed Yahaya'nın moderatörlüğünü yaptığı çevrim içi panele, Nijeryalı aktivist Aisha Yesufu, Nigeria Numeric kurucusu Alkasim Abdulkadir, politika analisti Ovigwe Eguegu ve HumAngle Medya Kuruluşu Program Yöneticisi Aliyu Dahiru Aliyu katıldı.
Nijeryalı aktivist Yesufu, burada yaptığı konuşmada, SARS'ın "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 2017'den bu yana ekibin dağılması çağrısı yapıldığını ancak 3 hafta önce ülkenin güneyindeki Delta eyaletinde SARS tarafından öldürülen bir gencin halkı öfkelendirdiğini belirtti.
Ülkede iki hafta süren protestoların hayatta kalma eylemleri olduğuna işaret eden Yesufu, "Protestoya katılanların çoğu, ya SARS'ın kurbanıdır ya da yakını kurbanı olmuştur. Ülkede 2004 yılından bu yana SARS binlerce kişiyi öldürdü." dedi.
Yesufu, kurbanları polise şikayet etmesine rağmen bununla ilgili hiçbir şey yapılmadığını, bu nedenle hükümetin halkın taleplerini yerine getirene kadar protesto gösterilerinin devam edeceğini belirtti.
- Protestolar Devlet Başkanı Buhari'yi hedef almıyor
Nigeria Numeric kurucusu Abdulkadir, SARS'a karşı yapılan protestoların, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yi hedef almadığını ancak halkın iyi bir yönetim talep ettiğini ve insanlara yapılan kötü muamelenin sona ermesini istediklerini dile getirdi.
Politika analisti Eguegu da protestocuların, masum insanları öldüren SARS görevlilerinin de adalete teslim edilmesini ve kurbanların ailelerine tazminat ödenmesini talep ettiğini söyledi.
Eguegu, gözaltına alınan 500'den protestocunun serbest bırakılmasının da istendiğini belirtti.
- Uluslararası topluluklar protestolara destek verdi
Nigeria Numeric Kurucusu Alkasim ise uluslararası toplukların, Nijerya'daki protestolara destek verdiğini ifade etti.
Protestoların, uluslararası toplulukların dikkatini çektiğine işaret eden Alkasim, "Protesto sırasında burada faaliyet gösteren birçok büyükelçilik protestoya destek verdi. Ayrıca Flutterwave ve Twitter gibi uluslararası markalar da protesto gösterilerine destek verdi." diye konuştu.
HumAngle Medya Kuruluşu Program Yöneticisi Aliyu, protestoların muhalefetin çağrısıyla başladığının iddia edildiğini ancak bunun, siyasilerle bir ilgisi olmadığını vurguladı.
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