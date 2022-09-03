İntörn doktorlar için TUS açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) gireceklere başarılar dileyerek, "Yarın yapılacak TUS için başvurmuş olan İntörn Doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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