İntikam Dövüşü filmi konusu ve oyuncuları

İntikam Dövüşü filmi 2014'te çıktığında çok sevilmişti. Şimdi ise 21 Haziran 23.30'da Show TV'de! Filmin konusu ve senaryosu sosyal medyada araştırılıyor. İşte İntikam Dövüşü hakkında tüm detaylar

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

OYUNCULARI

Michael Biehn

Cody Hackman

KrzysztofSoszynski