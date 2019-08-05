Aksiyon filmi severlerin hoşuna gidebilecek filmlerden biri olan 2014 yapımı İntikam Dövüşü filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Film beyaz perdeyle ilk buluştuğunda vatandaşlar tarafından oldukça sevilmişti. Filmi izleyememiş olanlar ve tekrar izlemek isteyenler bu akşam Show TV ekranlarında İntikam Dövüşü filmini izleyebilecek. Peki İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

Michael Biehn - Reggie Munroe

Cody Hackman - Michael Shaw

Krzysztof Soszynski - Dominic Gray

Anderson Silva - Anderson

Lyoto Machida - Lyoto

Jess Brown - Jen

Daniel Faraldo - Lou

Nick Bateman - Matt Cockburn

Tom Bolton - Len Riley

Christina Aceto - Waitress (Christina Anne Aceto)

İntikam Dövüşü filmi bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.