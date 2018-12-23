Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler, Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı. Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.

TEHLİKEYE RAĞMEN ATLADILAR

İHA'da yer alan habere göre kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü.