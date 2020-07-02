İntihar eden baba ve öldürdüğü iki kızı toprağa verildi - ADANA

AA

Ağlıboğaz Mahallesi'nde, önceki gün tartıştığı eşi Zahide Cengiz'i (42) av tüfeğiyle yaralayan, ardından kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) öldürüp intihar eden Fatih Cengiz (42) ile çocuklarının cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Saldırıdan kaçarak kurtulan ve Kader Cengiz'in ikiz kardeşi olduğu öğrenilen Emre Cengiz (21) ile ailenin diğer yakınları, Hüsne, Kader ve ve Fatih Cengiz'in cenazelerini teslim aldı.Ağlıboğaz Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından baba ve iki kızı yan yana toprağa verildi.Olayda ağır yaralanan anne Zahide Cengiz'in, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.- Olayın geçmişiİlçede market işleten Fatih Cengiz (42),önceki gün iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurmuş, daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada aynı av tüfeğiyle intihar etmişti.Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirlemiş, yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Evde, olaya şahitlik eden Cengiz çiftinin oğlu Emre Cengiz'in ise kaçarak kurtulduğu öğrenilmişti.