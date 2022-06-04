İntihar dediler, cinayet çıktı

DHA

İzmit'te 11 Temmuz 2021 günü Olcay Ersoy, F.T. isimli arkadaşının evine misafirliğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı F.T., 112 Acili arayarak Olcay Ersoy'un intihar ettiğini söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tabanca ile başından vurulması sonucu ağır yaralanan Ersoy´u hastaneye götürdü. Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından ev sahibi F.T. ve o sırada evde bulunan Ş.T., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis, olay yeri inceleme raporları ve otopsi raporlarının ardından Olcay Ersoy´un şüpheli bir şekilde öldüğüne kanaat getirdi.

Bunun üzerine ev sahibi F.T. ve Ş.T. dün gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ev sahibi F.T. 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.