Intertech'ten finansal bulut platformu

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DenizBank’ın teknoloji iştiraki Intertech, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylı finansal bulut platformu inter-Cloud’u tüm finans sektörü ve start-up ekosisteminin hizmetine sunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Intertech’in finansal bulut platformu inter-Cloud, regülasyonlara uygun ve sistemsel kesintilere dayanıklı yapısı ile finans sektörünün ve özellikle de ödeme sistemleri çözümleri üreten start-up’ların ihtiyacı olan altyapıyı düşük maliyetlerle sunarak, finansal kapsayıcılığa katkı sağlıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar, büyük çoğunluğu mühendis kadrolarından oluşan 1350’ye yakın çalışanlarıyla, 11 farklı ülkede 49 kurum için uçtan uca donanım ve yazılım ürettiklerini belirtti.

İlk günden bu yana yüksek teknolojiye yatırım yaptıklarını, bu yaklaşımın son meyvesi olarak finansal bulut platformu inter-Cloud’u hayata geçirdiklerini belirten Uyar, "Inter-Cloud ile bulut teknolojisinin tüm avantajlarını tek yapı üzerinden minimum maliyetle sunuyoruz. Bu, özellikle finansman sıkıntısı çeken start-up ekosistemi için sistemsel altyapının uygun fiyatlarla erişilebilir hale gelmesi açısından önemli bir avantaj. Ayrıca finans sisteminin iş sürekliliğinin, olası kesinti durumlarında, Olağanüstü Durum Merkezlerindeki (ODM) ikincil sistemlerden sağlanması konusuna da önem veriyoruz. Önümüzdeki dönemde de odağımıza yarının teknolojileri ve finans sektörünün geleceğini yerleştirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.