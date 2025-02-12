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        Haberler Gündem Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Düzce'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Düzce'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari hükümlü, Düzce'de uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 23:08 Güncelleme: 12.02.2025 - 23:08
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        Kırmızı bültenle her yerde aranıyordu! Düzce'de yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında hakkında 8 arama kaydı ve 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'nın kullandığı otomobili Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde durdurdu.

        H.K. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 20 gram esrar ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri devam eden H.K. için Interpol tarafından 2022 yılında "örgütlü uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kırmızı bülten çıkarıldığı tespit edildi.

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