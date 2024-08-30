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        Haberler Gündem Güncel Interpol arıyordu: Avusturyalı uyuşturucu kaçakçısı Kırıkkale'de yakalandı | Son dakika haberleri

        Interpol arıyordu: Avusturyalı uyuşturucu kaçakçısı Kırıkkale'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Avusturyalı uyuşturucu kaçakşısı Kırıkkale'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:18
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        Interpol arıyordu: Kırıkkale'de yakalandı
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubeleri, kentteki aranan suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda Kırıkkale'de olduğu belirlenen, Interpol kırmızı bülteni ile aranan Avusturya uyruklu uyuşturucu kaçakçısı H.B.'nin saklandığı adrese baskın düzenlendi.

        Gözaltına alınan H.B., polisteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

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        #interpol
        #uyuşturucu kaçakçısı
        #Kırıkkale
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