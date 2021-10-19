İnternetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleştirilirken, internetten gıda alışverişi yüzde 196 arttı.
E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft Üst Yöneticisi (CEO) Yüksel Eminoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ETBİS verilerini değerlendirdi.
Eminoğlu, en uygun fiyata ulaşma imkanı, işlemlerdeki hız, iade süreçlerinin kolaylığı ve tüm bunlara eklenen pandemi etkisiyle e-ticarette son dönemlerde gözlenen hızlı yükselişin devam ettiğini kaydetti.
Türkiye genelinde 2021'in ilk 6 ayında online platformlar üzerinden 161,1 milyar TL'lik satış yapıldığını bildiren Eminoğlu, ETBİS verilerine göre, Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısının 321 bin 742'ye çıktığını, bir online pazar yerinde faaliyet gösteren firma sayısının da 312 bin 523 olduğunu aktardı. Eminoğlu, bu işletmelerden 221 bin 12'sinin en az 1 aracı hizmet sağlayıcısı bünyesinde satış yaptığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye'de e-ticaret yapan işletmelerin en çok bulunduğu illere göre dağılımı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Denizli oldu. Ülke genelinde e-ticaret hacminin sektörler itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini artış bazında gösteren verilerde de gıda sektöründeki büyük yükseliş dikkati çekiyor. 2020 yılının aynı dönemine göre gıda sektöründeki ticaret hacmi yüzde 196 oranında yükselmiş durumda. Bu anlamda zirvede yer alan gıda sektörünü yüzde 158'lik artışla reklam ve yüzde 142'lik artışla çiçekçilik sektörü izliyor.”
KARTLI İŞLEMLER 173 MİLYAR TL İLE İLK SIRADA
Online alışverişlerin gerçekleştirildiği elektronik platformlara göre dağılımlarda, yüzde 59 ile mobil cihazların yer aldığını, işlemlerin yüzde 34'ünün web ve yüzde 7'sinin mobil cihaz ile web üzerinden yapıldığını bildiren Eminoğlu, "ETBİS verilerinde e-ticaret hacminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında da 22,4 milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünü görüyoruz. Onu, 10,9 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, 7,3 milyar TL elektronik sektörlerinde yapılan alışverişler takip ediyor. Ödeme şekli itibarıyla sepet tutarlarına bakıldığında 173 milyar TL'lik tutarla kartlı işlemler ilk sırada yer alırken, kapıda ödeme ile 66 milyar TL, havale ya da EFT yoluyla da 60 milyar TL'lik işlem yapılmış durumda." ifadelerini kullandı.
Eminoğlu, online ticaretteki bu güçlü artışın güvenli e-ticaret altyapılarına olan gereksinimi de arttırdığını belirterek, "e-ticarette veri ve işlem güvenliği, bir e-ticaret firmasının başarısını direkt olarak etkileyen en önemli unsurlardan biri. Güvenlik altyapısı seçiminde başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm şirketler çok özenli davranmalılar. Bu süreçte Projesoft olarak Türkiye'nin ilk PCI DSS Level 1 uluslararası geçerlilik sertifikası bulunan e ticaret altyapısını sunuyoruz ve Türkiye'de e-ticaretin güvenli bir zemin üzerinde ilerlemesine katkı sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!