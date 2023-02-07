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Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depremin ardından tüm dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi. İnsanlar depremzedelere yardım için 'ne yapabiliriz' derdine düşerken, bu durum bazı kötü niyetli insanlara alan açtı.

VATANDAŞIN KAFASI KARIŞIYOR

Bazı Whatsapp gruplarında dolaşıma giren 'Google'da deprem yardım yazınca sahte bir adres çıkıyor, dolandırıcılık sitesi ilk sırada yer alıyor' şeklindeki videosu vatandaşın kafasını karıştırıyor.

KÖTÜ NİYETLİ MANİPÜLASYON

Google'da yapılacak küçük bir test yukarıdaki uyarının sahte olduğunu ortaya çıkarıyor. Kafa karıştıran videoda kötü niyetli bir manipülasyon olduğu dikkatleri çekiyor.