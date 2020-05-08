İnternet üzerinden yurt içi ve dışına psikoterapi hizmeti - ADANA

Yurt içinin yanı sıra ABD, İngiltere, Azerbaycan, Arap ülkelerinden desteğe ihtiyacı olanlar, internet ortamında bağlandıkları terapistleriyle sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma Yeniden İşleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sümer Öztanrıöver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle insanların korkularının fazla olduğunu ve bu nedenle psikoterapiye çok fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde bulunulduğunu söyledi.Salgın nedeniyle daha önce yüz yüze yaptıkları görüşmelerin yerini online ortama bıraktığını ifade eden Öztanrıöver, "Şu an terapilerin yüzde 50'ye yakını online görüşme şeklinde. ABD, İngiltere, Arap ülkeleri, Azerbaycan gibi birçok ülkeden online psikoterapi hizmeti alan kişiler var." diye konuştu.Yüz yüze yaptıkları görüşmelerde daha fazla ayrıntı yakalama şansı bulduklarını ve terapide yoğun duygulanımlar olduğunda müdahalenin daha kolay yapılabildiğini aktaran Öztanrıöver, online terapilerde ise bu şansın biraz daha düşük olduğunu belirtti.Online terapiyle panik atak, depresyon, fobiler, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi bütün psikiyatrik sorunlarla ilgilenebildiklerini dile getiren Öztanrıöver, bu kapsamda "Göz Hareketleriyle Duyarsızlaşma Yeniden İşleme (EMDR)" tekniğini kullandıklarını söyledi.Öztanrıöver, bu yöntemde beyinde işlenmeden kalan, davranışları, duyguları ve düşünceleri olumsuz yönde etkileyen travmatik anıları işleyerek etkisiz (nötr) hale getirdiklerini kaydetti.Kişinin kendisiyle, çevresiyle ve dünyayla daha olumlu bir ilişki geliştirmesine yardımcı olduklarını vurgulayan Öztanrıöver, online terapinin kişi için rahat ulaşması ve kendi evinden, rahat bir ortamdan bağlanması anlamında avantajlarının bulunduğunu da belirtti.
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