Türkiye genelinde vatandaşlara, bir havayolları firmasının ismini kullanıp internet üzerinden dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, bir dolandırıcılık şebekesini takibe alarak yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi almaya başladı. Dolandırıcılar elde ettikleri cep telefonu numaralarını arayarak ve SMS atarak bir havayolları firmasının adını söyledikleri ortaya çıktı. "Kaybolan telefonları satıyoruz. Kapıda ödeme yapılacaktır" diyerek pandemi sürecini de kullanan şebeke bitki çayı, su, bahçe makası gibi ürünler yollayarak vatandaşları dolandırdıkları belirlendi.
SAHTE REKLAMLARLA ELEKTRONİK CİHAZ SATIŞI
Şüphelilerin ayrıca, sosyal medyada sahte reklamlar aracılığıyla elektronik cihaz satışı yapıp vatandaşları dolandırdıkları da bilgisine ulaşıldı. Şu ana kadar yüzlerce kişiyi dolandıran şüphelilerin kazandıkları paraları ise kargo şirketleri üzerinden arkadaşlarına gönderdikleri bildirilirken, polis ekipleri İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ DEPO İLE BİRLİKTE FARKLI ADRESLERE BASKIN
Şebekenin Beylikdüzü'nde kullandığı depo dahil olmak üzere farklı adreslere yapılan operasyonda 1 adet pompalı tüfek, 41 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart, kargo gönderdi fişi, 50 bin lira, 5 Dolar, 10 pound, 10 Suudi Arabistan Riyali, 10 Katar Riyali, 10 İsrail Şekeli, 5 bin Irak Dinarı, çok sayıda yüksek tutarlı banknot, doküman, sıvı madde, fotoğraf makinesi, dağ makası, çanta ve ayakkabı ele geçirildi.
ÖRGÜT LİDERİ CEZAEVİNDE, BİR ÇOĞUNUN DA SABIKASI VAR
Yapılan operasyon sonucunda 30 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, örgüt lideri olduğu belirlenen B.C.'nin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yakalanan zanlıların Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri sürerken, çok sayıda şüphelinin dolandırıcılık suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.
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