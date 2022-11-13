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İnternet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet uygulamaları WhatsApp, Facebook, Youtube Instagram ve Twitter neden açılmıyor, ne oldu? Instagram, Youtube ve Twitter çöktü mü?

Taksim patlaması sonrası sosyal medya uygulamaları yavaşladı!

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama arkasından Türkiye'de birçok kullanıcının internet hızı oldukça yavaşladı hatta bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamadı. Konuyla ilgili BTK tarafından açıklama yapıldı.

Giriş: 13.11.2022 - 19:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son dakika haberleri... İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağını, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri ile duyurdu. 

    SON DAKİKA | İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

    Bunun üzerine şu anda tüm Türkiye'de kullanıcılar internete erişmekle alakalı sorun yaşıyor. An itibarıyla kullancıların Youtube, Instagram, Whatsapp veya Twitter hesaplarına bağlanamadığı gibi bazı vatandaşlar da internet hızında ciddi bir düşüş yaşıyor. Peki, internet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Twitter neden açılmıyor, ne oldu? İşte, detaylar...

  • İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ NEDEN YAVAŞLADI?

    Türkiye'de birçok kullancı anbean internet hızında bir sorun yaşıyor. Bazı kullanıcılar Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarına erişim sağlayamıyor.

    Farklı operatörlere göre sorunlar değişkenlik gösterse de temelde sorun, Twitter, İnstagram ve Facebook hesaplarında zaman akışının yenilenmemesi şeklinde görüldü. 

  • WHATSAPP, INSTAGRAM VE TWITTER NEDEN AÇILMIYOR, NE OLDU?

    Küresel internet kesintilerini izleyen NetBlocks'un  ölçümlerine göre sosyal medya ve iletişim platformlarından Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ve bazı Telegram sunucularına Türkiye’den erişimde kısıtlamalar olduğu belirtiliyor.

    BTK tarafından sözkonusu sosyal medya platformlarına erişimde ülke genelinde bant daraltılması yapıldığı ifade edilirken, NetBlocksun Türkiye genelinde 50 noktada aldığı veriler de internet servis sağlayıcılarının sosyal medya platformlarına erişim sağlanamadığını gösterdi.

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