Son dakika haberleri... İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayın yasağını, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur" ifadeleri ile duyurdu.

SON DAKİKA | İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Bunun üzerine şu anda tüm Türkiye'de kullanıcılar internete erişmekle alakalı sorun yaşıyor. An itibarıyla kullancıların Youtube, Instagram, Whatsapp veya Twitter hesaplarına bağlanamadığı gibi bazı vatandaşlar da internet hızında ciddi bir düşüş yaşıyor. Peki, internet çöktü mü, neden yavaşladı? İnternet uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Twitter neden açılmıyor, ne oldu? İşte, detaylar...