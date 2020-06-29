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Filo kiralama şirketi Intercity, 2020 yılının Haziran ayındaki performansıyla, kuruluşundan bu yana en yüksek sonuçlarını elde ettiğini açıkladı.

2020 yılının ilk 6 ayında 2 milyar TL'lik yatırımla, 8 bin 400 araç siparişi verdiklerini belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, "Hem filo kiralama tarafında yaptığımız anlaşmalar kapsamında gerçekleştirdiğimiz teslimatlar, hem de tüketicilerin bekleyen ikinci el otomobil taleplerine karşılık verme gücümüz 30 yıllık bir rekoru da beraberinde getirdi" dedi.

2020 yılının sonunda toplam 20 bin adetlik araç alımı yapacaklarını söyleyen Vural Ak, "Yılın başında verdiğimiz 8 bin 400 araçlık siparişin yarısını plakaladık ve müşterilerimize teslim ediyoruz. Kalan yarısı ise pandemi sürecinden ötürü Temmuz ve Ağustos aylarında teslim edilecek" diye konuştu.

Vural Ak, yılın ilk 6 ayında 1 milyar TL'lik ikinci el araç sattıklarını da kaydetti.