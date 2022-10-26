INTER KAZANIRSA BARÇA ELENECEK

Grup ikincisi Inter, Viktoria Plzen'i yenmesi halinde puanını 10'a çıkaracak ve maç fazlasıyla üçüncü sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkaracak.

Barcelona'ya karşı oynadığı iki maçta 1 galibiyet, 1 de beraberlik alan İtalyan temsilcisi, ikili averajda üstün olduğu için grubu Barcelona'nın önünde tamamlayıp, son 16 turuna yükselecek. Barça ise Inter'in galibiyeti halinde Devler Ligi'ne grup aşamasında veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.