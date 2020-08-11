Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Bayer Leverkusen ile Inter, Almanya'nın Düsseldorf kentinde karşılaştı.

Inter'e turu getiren golleri 15. dakikada Nicolo Barella ve 21. dakikada Romelu Lukaku atarken, Alman ekibinin tek golünü 24. dakikada Kai Havertz kaydetti.

Inter'in Belçikalı yıldızı Lukaku, bu turnuvada üst üste 9 maçta gol atmayı başararak tarihe geçti.

Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, Bayer Leverkusen'de ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika forma giydi.

Inter, yarı finalde Shakhtar Donetsk-Basel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.