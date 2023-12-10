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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter-Udinese: 4-0 (MAÇ SONUCU) | Hakan Çalhanoğlu'ndan 1 gol 1 asist - Futbol Haberleri

        Inter-Udinese: 4-0 (MAÇ SONUCU) | Hakan Çalhanoğlu'ndan 1 gol 1 asist

        İtalya Serie A'da Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 10.12.2023 - 10:53
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        Çalhanoğlu sahnede, Inter zirvede!
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        İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistlik performansıyla öne çıktığı karşılaşmada Udinese'yi 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

        Ev sahibi ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 37. dakikada penaltıdan kaydederken maçın diğer gollerini Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez attı.

        Bu sonuçla Inter, Serie A'da 15. haftayı 38 puanla zirvede tamamladı.

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