Inter-Udinese: 4-0 (MAÇ SONUCU) | Hakan Çalhanoğlu'ndan 1 gol 1 asist
İtalya Serie A'da Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol atıp 1 de asist yaptığı maçta Udinese'yi 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
İtalya Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistlik performansıyla öne çıktığı karşılaşmada Udinese'yi 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Ev sahibi ekip Inter'de karşılaşmanın ilk golünü 29 yaşındaki milli futbolcu 37. dakikada penaltıdan kaydederken maçın diğer gollerini Hakan Çalhanoğlu'nun asistiyle 42. dakikada Federico Dimarco, 44. dakikada Marcus Thuram ve 84. dakikada Lautaro Martinez attı.
Bu sonuçla Inter, Serie A'da 15. haftayı 38 puanla zirvede tamamladı.