Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecan bu akşam devam ediyor. Devler liginde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan Inter Shakhtar maçı saat 23:00'de başlayacak...

INTER SHAKHTAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. maçına sahne olacak Inter Shakhtar maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD3'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER



Inter : Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Achraf, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Alexis Sánchez

Shakhtar : Trubin, Matvienko, Vitao, Bondar, Dodo, Stepanenko, Kovalenko, Marlos, Taison, Tete, Dentinho