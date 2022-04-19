İtalya Kupası'nda heyecan bu akşam devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Inter Milan maçı saat 22.00'de başlayacak...

INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası yarı final mücadelesine sahne olacak Inter Milan maçı bu akşam 22:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud