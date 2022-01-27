Inter Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün?

İtalya Serie A'de heyecan bu hafta devam ediyor. Avrupa futbolunda sonucu en merakla beklenen maçlarından biri olan Inter Milan maçı saat 20.00'de başlayacak...

INTER MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 24. hafta mücadelesine sahne olacak Inter Milan maçı 5 Şubat Cumartesi günü 20:00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martínez, Dzeko

Milan: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud