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İnter'in, Ande Onana için istediği ücret belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalisti Inter'in kalecisi Onana için istediği bonservis bedelini belirledi

Giriş: 24.04.2023 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
İnter'in, Ande Onana için istediği ücret belli oldu
HABERTURK.COM

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Kamerunlu kaleciyle ilgilenen takımların 40 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca haberde Chelsea'nin 27 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği de ifade edildi. Tecrübeli kalecinin Inter ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onana, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Ajax'tan bedelsiz olarak Inter'e transfer edildi.

Andre Onana bu sezon Inter formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 29 gol yerken 15 maçı gol yemeden tamamladı.

Kamerunlu kalecinin güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 20 milyon Euro olarak belirlendi.

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