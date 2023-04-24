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La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Kamerunlu kaleciyle ilgilenen takımların 40 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca haberde Chelsea'nin 27 yaşındaki file bekçisiyle ilgilendiği de ifade edildi. Tecrübeli kalecinin Inter ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Onana, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Ajax'tan bedelsiz olarak Inter'e transfer edildi.

Andre Onana bu sezon Inter formasıyla çıktığı 33 karşılaşmada 29 gol yerken 15 maçı gol yemeden tamamladı.

Kamerunlu kalecinin güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 20 milyon Euro olarak belirlendi.

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