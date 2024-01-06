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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter-Hellas Verona: 2-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Inter-Hellas Verona: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'da lider Inter, 19. haftada konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Milano ekibine üç puanı getiren golü 90+3'te Frattesi kaydetti. Konuk takım, 90+10'da Thomas Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:49
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        Inter üç puanı 90+3'te kaptı!
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        İtalya Serie A'da oynanan maçta lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

        Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi attı.

        74. dakikada Thomas Henry ile gol bulan Hellas Verona ise 90+10. dakikada Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.

        Konuk takımda forma giyen Darko Lazovic, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

        Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

        Inter bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.

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