Inter-Hellas Verona: 2-1 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'da lider Inter, 19. haftada konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Milano ekibine üç puanı getiren golü 90+3'te Frattesi kaydetti. Konuk takım, 90+10'da Thomas Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.
İtalya Serie A'da oynanan maçta lider Inter, sahasında Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lautaro Martinez ve 90+3. dakikada Davide Frattesi attı.
74. dakikada Thomas Henry ile gol bulan Hellas Verona ise 90+10. dakikada Henry ile penaltı atışından yararlanamadı.
Konuk takımda forma giyen Darko Lazovic, 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Inter bu galibiyetin ardından puanını 48'e çıkarırken, Hellas Verona 14 puanda kaldı.