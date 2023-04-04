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Inter - Fiorentina maçında oruç dayanışması

Serie A'da oynanan Inter - Fiorentina maçında Luca Ranieri, takım arkadaşı Sofyan Amrabat orucunu açsın diye sakatlık numarası yaptı. Faslı oyuncu oyunun durduğu anda su ve muz ile iftarını yaptı

Giriş: 04.04.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
Inter - Fiorentina maçında oruç dayanışması
HABERTURK.COM

Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina deplasmanda Inter'i 1-0 yendi. Mor-beyazlı ekip ligde üst üste 6. galibiyetini aldı ve puanını 40 yaptı.

Karşılaşmaya ise muhteşem bir dayanışma örneği damga vurdu. Serie A'da oruç tutan futbolcular için iftar arası verilmemesi nedeniyle İtalyan oyuncu Luca Ranieri arkadaşı Sofyan Amrabat'a yardımcı oldu.

23 yaşındaki sol bek, Faslı takım arkadaşı Sofyan Amrabat'ın orucunu açabilmesi için müsabakanın sonlarına doğru sakatlık numarası yapıp kendini yere bıraktı. Ardından Amrabat, muz ve su ile iftarını yaptı. Daha sonra Ranieri yerden kalktı ve maç devam etti. Kazanan 1-0'lık skorla Fiorentina oldu.

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