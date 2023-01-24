İtalya Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, 19. haftada Empoli'yi ağırladı. Milano ekibi, yaklaşık 55 dakika 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak zirve yolunda ağır yara aldı.

Empoli'ye zorlu deplasmanda üç puanı getiren golü 66. dakikada Baldanzi kaydetti.

Inter'de Martin Skriniar, 40. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Inter'de milli futbolcumjuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

Ligde 5 maç sonra kaybeden Inter 37 puanla 3. sırada kalırken, Empoli ise puanını 25 yaparak 9. sıraya tırmandı.